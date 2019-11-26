Матч с «Боруссией» Д станет для Месси 700-м за «Барселону»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» может провести свой 700-й матч за каталонский клуб, сообщает Sport.es.
Форвард станет вторым игроком в истории клуба, который добрался до этой отметки. Больше матчей за «Барселону» провёл только бывший полузащитник команды Хави Эрнандес, который 767 раз выходил на поле в футболке каталонцев.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В 699 матчах за клуб он стал автором 612 забитых мячей, а также отдал 248 результативных передач.
Матч «Барселона» — «Боруссия» состоится завтра, 27 ноября. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 23:00 мск.
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