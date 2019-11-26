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Президент «Брешии»: что с Балотелли? Он чёрный и хочет обелить себя

Президент «Брешии»: что с Балотелли? Он чёрный и хочет обелить себя
Футбол / Италия 0

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о нападающем команды Марио Балотелли.

«Что происходит с Балотелли? Он чёрный и работает над тем, чтобы обелить себя, но сталкивается с трудностями.

Мы купили его, потому что считали, что он должен усилить нашу команду. Ему следует отвечать не в социальных сетях, а отвечать на всё на поле. Но стоит отметить, что мы не делаем его козлом отпущения из-за тяжелой ситуации в клубе», — приводит слова Челлино La Gazzetta dello Sport.

Президент «Брешии» использовал слово, обозначающее как цвет, так и настроение в итальянском языке. Из-за этого многие не так восприняли его слова. Позднее он ответил, что не отвечает за журналистов и всех тех, кто неверно истолковал его слова и не собирается оправдываться за это.

Ранее Марио Балотелли подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны фанатов «Вероны» во время матча чемпионата Серии А. Итальянец хотел покинуть поле раньше окончания матча.

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