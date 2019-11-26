Лига чемпионов: расписание матчей 5-го тура на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, состоятся первые матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Галатасарай» (Турция) – «Брюгге» (Бельгия) – 20:55 мск
«Локомотив» (Россия) – «Байер» (Германия) – 20:55 мск
«Реал» (Испания) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 23:00 мск
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция) – 23:00 мск
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Бавария» (Германия) – 23:00 мск
«Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтёр» (Украина) – 23:00 мск
«Аталанта» (Италия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 23:00 мск
«Ювентус» (Италия) – «Атлетико» (Испания) – 23:00 мск
Заключительные матчи 5-го тура нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся завтра, 27 ноября.
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Турнирная таблица групп. Статистика игроков.
- 26 ноября 2019
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