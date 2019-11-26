Ибрагимович опубликовал видео с футболкой шведского клуба и своей фамилией

Нападающий Златан Ибрагимович выложил в «Инстаграме» новое видео. На видеоролике изображена футболка шведского клуба «Хаммарбю», на спине которой в следующем кадре появляется фамилия Златана.
Ибрагимович никак не подписал публикацию, а лишь отметил инстаграм-аккаунт шведского клуба.
После ухода шведского нападающего из «Лос-Анджелес Гэлакси» СМИ писали о возможном переходе игрока в «Болонью», а наиболее вероятным вариантом считался «Милан».
Контракт нападающего с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год. В минувшем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 мяч.
В прошлом сезоне «Хаммарбю» завершил чемпионат Швеции на третьем месте.
- 26 ноября 2019
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