В шведском клубе отреагировали на опубликованное Ибрагимовичем видео

Менеджер по коммуникациям «Хаммарбю» Аксель Першаген прокомментировал видео, опубликованное в аккаунте нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в одной из социальных сетей.
38-летний игрок разместил ролик, в котором изображена футболка шведского клуба. В следующем кадре на её спине появляется фамилия форварда.
«Златан ещё не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, вы бы увидели это на нашем сайте», — приводит слова Першагена Goal.com.
Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича в конце этого года. Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Милане», «Болонье», «Интере», «Тоттенхэм Хотспур» или в Австралии.
За свою карьеру Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
- 26 ноября 2019
-
13:38
-
13:09
-
13:08
-
12:49
-
12:27
-
12:20Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» Эксклюзив
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:23
-
11:15
-
10:49
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
09:53
-
09:53
-
09:34
-
09:28
-
09:18
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
05:01
-
04:02
-
03:50
-
03:11
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:42
-
01:24
-
00:56
-
00:55