В шведском клубе отреагировали на опубликованное Ибрагимовичем видео

Менеджер по коммуникациям «Хаммарбю» Аксель Першаген прокомментировал видео, опубликованное в аккаунте нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в одной из социальных сетей.



38-летний игрок разместил ролик, в котором изображена футболка шведского клуба. В следующем кадре на её спине появляется фамилия форварда.



«Златан ещё не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, вы бы увидели это на нашем сайте», — приводит слова Першагена Goal.com.



Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича в конце этого года. Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Милане», «Болонье», «Интере», «Тоттенхэм Хотспур» или в Австралии.



За свою карьеру Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович опубликовал видео с футболкой шведского клуба и своей фамилией