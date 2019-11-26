Мбаппе: я не заслужил «Золотой мяч» в этом году. У меня ещё есть время

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что он не заслужил «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.
«В этому году, будем реалистами, я не заслужил «Золотой мяч». Были игроки, которые проделали гораздо больше работы и заслужили эту награду больше. Мы не выиграли все национальные трофеи с «ПСЖ». В Лиге чемпионов мы очень сильно разочаровали наших болельщиков.
Я не выиграл индивидуальные награды в прошлом сезоне, но стоит отметить, что, конечно же, футбол — это командная игра. У меня ещё есть время, торопиться некуда. Это не то, что меня сейчас преследует», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на Ouest France.
France Football вручит «Золотой мяч» на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Последним обладателем этой награды был полузащитник «Реала» Лука Модрич.
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