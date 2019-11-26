Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В УЕФА отказались комментировать слухи об отстранении России от Евро-2020

В УЕФА отказались комментировать слухи об отстранении России от Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Представители УЕФА не стали комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой сборной России грозит отстранение от участия на чемпионате Европы—2020 по итогам допингового скандала и расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — сообщили в организации корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.

Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019