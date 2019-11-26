В УЕФА отказались комментировать слухи об отстранении России от Евро-2020

Представители УЕФА не стали комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой сборной России грозит отстранение от участия на чемпионате Европы—2020 по итогам допингового скандала и расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



«На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — сообщили в организации корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.



Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро