УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в сборную года по версии болельщиков

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена символическая сборная 2019 года. Состав будет объявлен в начале января следующего года.
На попадание в команду претендуют 50 футболистов:
вратари – Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
защитники – Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»);
полузащитники – Тьяго Алькантара («Бавария»), Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум (все – «Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоржиньо, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба – «Аякс»);
нападающие – Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн, Сон Хын Мин (оба – «Тоттенхэм»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).
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