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Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место

Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси связывался с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром весной этого года, сообщает France Football.

По информации источника, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Ливерпулем» (3:0, 0:4) аргентинец написал бывшему партнёру сообщение следующего содержания: «Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место».

Утверждается, что убедить Неймара остаться в «ПСЖ» пытались нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Марко Верратти, с которыми у него сложились наилучшие отношения в команде. В частности, француз в переписке с бразильцем выразил мнение, что возвращение в «Барселону» не удовлетворит его интересы.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн. Минувшим летом сообщалось о возможном возвращении 27-летнего бразильца в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.

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