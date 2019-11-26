Месси — Неймару после вылета из ЛЧ: уйду через два года, и ты займёшь моё место

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси связывался с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром весной этого года, сообщает France Football.
По информации источника, после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам полуфинального противостояния с «Ливерпулем» (3:0, 0:4) аргентинец написал бывшему партнёру сообщение следующего содержания: «Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место».
Утверждается, что убедить Неймара остаться в «ПСЖ» пытались нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Марко Верратти, с которыми у него сложились наилучшие отношения в команде. В частности, француз в переписке с бразильцем выразил мнение, что возвращение в «Барселону» не удовлетворит его интересы.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн. Минувшим летом сообщалось о возможном возвращении 27-летнего бразильца в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.
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