В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Представители ФИФА не стали комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которой сборной России грозит отстранение от участия на чемпионате мира по итогам допингового скандала и расследования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Мы будем ждать окончательного решения ВАДА по этому делу. ФИФА не примет какое-либо возможное материальное решение до этого момента. ФИФА находится в постоянном контакте с ВАДА по этому вопросу», — сообщили в организации корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.
Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому агентства ввести санкции по отношению к России: отстранение от всех соревнований на четыре года (в том числе под эгидой МОК, ФИФА и УЕФА), а также лишение России всех международных турниров. Ранее появилась информация, что сборная России может выступить в отборе ЧМ-2022 как независимая команда.
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