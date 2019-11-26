Фанаты устроили перестрелку из ракетниц после главного дерби Марокко. Видео

Главное дерби Марокко между командами «Видад» и «Раджа» в ответном матче второго раунда Арабской лиги чемпионов (4:4) завершилось столкновением болельщиков.



Встреча завершилась камбэком гостей со счёта 1:4 в последние 20 минут и их выходом в следующую стадию турнира. После финального свистка фанаты хозяев выбежали на поле и направились в сторону противоположных секторов. Беспорядки продолжились уже на улицах города, где хулиганы устроили перестрелку с использованием салютных ракетниц.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Видад» и «Раджа» представляют один город — Касабланку. В турнирной таблице чемпионата Марокко «Видад» в настоящее время занимает четвёртое место, «Раджа» — восьмое. В прошлом сезоне «Видад» стал чемпионом страны, а «Раджа» финишировал вторым.