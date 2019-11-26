«Локомотив» проиграл «Байеру» на своём поле в Юношеской лиге УЕФА

В 5-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» принимал «Байер». Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 1:3.
В первом тайме командам не удалось открыть счёт. На 65-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями защитника Ильи Петухова, реализовавшего пенальти. На 76-й минуте немецкий коллектив восстановил равенство благодаря точному удару нападающего Ханс-Александра Анапак-Баки. Спустя 4 минуты преимущество гостей удвоил форвард Абдул Фезенмайер. На 3-й компенсированной минуте он оформил дубль, поставив точку в противостоянии.
«Байер», набрав 4 очка, поднялся на третье место в группе D Юношеской лиги УЕФА. «Локомотив» опустился на последнюю строчку в квартете и теперь уступает немецкой команде по дополнительным показателям. Лидируют в группе «Ювентус» и «Атлетико» (оба — 9), которым предстоит сыграть сегодня, 26 ноября.
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