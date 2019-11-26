«Уотфорд» не планирует увольнять Флореса

«Уотфорд сохраняет веру в наставника команды Кике Санчеса Флореса и не собирается второй раз за сезон увольнять главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, руководство клуба не собираются увольнять Флореса и испанец собирается провести следующий матч на тренерском мостике английском команды.
С момента прихода 54-летнего специалиста в клуб «Уотфорд» выиграл один матч из девяти в английской Премьер-Лиге и по-прежнему занимает последнее 20-е место в турнире. Кике Санчес Флорес смог набрать с английским клубом лишь 7 очков.Также стоит отметить, что восьмой матч «Уотфорда» в сезоне, в котором клуб не смог поразить ворота соперника.
Следующий матч английской Премьер-лиги «Уотфорд» проведёт в гостях с «Саутгемптоном». Встреча состоится 30 ноября.
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