«Локомотив» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 26 ноября в 20:55

Сегодня, 26 ноября, состоится матч «Локомотив» – «Байер». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.



После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).



Расписание группового этапа Лиги чемпионов. Турнирная таблица групп.



«Локомотив» — «Байер». Прогноз: Сёмин сохранит третье место в группе Если «Локомотив» отличился в обоих матчах с «Ювентусом», то какому-то «Байеру» забьёт и подавно.