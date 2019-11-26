«Локомотив» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 26 ноября в 20:55

Сегодня, 26 ноября, состоится матч «Локомотив» – «Байер». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.
После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).
Расписание группового этапа Лиги чемпионов. Турнирная таблица групп.
- 26 ноября 2019
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