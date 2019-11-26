Семак: то, что «Зенит» пропускает, — повод задуматься, на каком уровне находимся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».
«За исключением поражения в Марселе, «Лион» хорош играет. Состав команды остался прежним, но теперь она предпочитает играть в два опорных полузащитника. Больше старается контролировать мяч.
Жирков приехал с травмой после сборной. Примем решение после тренировки. Жаль, что Жирков пропустил довольно много и сейчас находится не в оптимальных кондициях. Есть ещё два игрока, у которых проблемы. По ним тоже решим после тренировки.
Что касается матча с «Рубином», практически не бывает матчей, в которых одна команда доминировала бы 90 минут. Нужно было раньше забивать свои моменты. Всем сложно играть. Уровень соперников достаточно высокий, особенно в гостевых матчах. Все хотят выигрывать. «Спартак»? Думаю, сейчас в «Зените» у всех мысли только о «Лионе». Нас пока абсолютно не интересует, с кем будем играть в следующем матче.
В каждом матче игроки и тренеры настраиваются на победу. Ситуация диктуется нашим местом в таблице, мы всё прекрасно понимаем. Иногда получается побеждать, иногда – нет. Чтобы побеждать, нужно забивать. Всегда важен баланс, благодаря которому можно забивать и не пропускать контратаки. То, что мы пропускаем, говорит об уровне наших соперников. Это повод и задуматься о том, на каком уровне мы сейчас находимся", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 26 ноября 2019
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