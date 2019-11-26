Семак — о допинговом скандале: у меня много своих дел, я абсолютно не в теме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» прокомментировал информацию о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
«У меня нет времени, чтобы вникать в суть проблемы. Занимаюсь своей работой. У меня много своих дел, я абсолютно не в теме», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Напомним, 9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.
- 26 ноября 2019
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:06
-
15:02
-
14:40
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
13:08
-
12:49
-
12:27
-
12:20Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» Эксклюзив
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:23
-
11:15
-
10:49