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Семак — о допинговом скандале: у меня много своих дел, я абсолютно не в теме

Семак — о допинговом скандале: у меня много своих дел, я абсолютно не в теме
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» прокомментировал информацию о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Такое наказание грозит России из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

«У меня нет времени, чтобы вникать в суть проблемы. Занимаюсь своей работой. У меня много своих дел, я абсолютно не в теме», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, 9 декабря состоится заседание исполкома ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса РУСАДА. Если российскую сторону признают виновной в махинациях с данными, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.

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