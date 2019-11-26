Клопп — лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим клубным тренером в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).

Клопп занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав рекордные 369 очков. В борьбе за награду немецкий специалист опередил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и наставника «Аякса» Эрика тен Хага.

В топ-10 лучших тренеров года по версии IFFHS вошли:

1. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 369

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») — 82

4. Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм Хотспур») — 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») — 32

6. Маурицио Сарри («Ювентус») — 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») — 10

8. Диего Симеоне («Атлетико») — 8

9. Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус») — 7

10. Эрнесто Вальверде («Барселона») — 6.