Клопп — лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим клубным тренером в мире в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).
Клопп занял первое место по результатам опроса среди журналистов и экспертов, набрав рекордные 369 очков. В борьбе за награду немецкий специалист опередил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и наставника «Аякса» Эрика тен Хага.
В топ-10 лучших тренеров года по версии IFFHS вошли:
1. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 369
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 100
3. Эрик тен Хаг («Аякс») — 82
4. Маурисио Почеттино (экс-«Тоттенхэм Хотспур») — 43
5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») — 32
6. Маурицио Сарри («Ювентус») — 16
7. Жорже Жезуш («Фламенго») — 10
8. Диего Симеоне («Атлетико») — 8
9. Массимилиано Аллегри (экс-«Ювентус») — 7
10. Эрнесто Вальверде («Барселона») — 6.
- 26 ноября 2019
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