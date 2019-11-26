Источник в ВАДА сообщил, что Россия не будет отстранена от Евро-2020

Источник Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), пожелавший остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от чемпионата Европы 2020 года, а Санкт-Петербург примет матчи турнира, как и планировалось ранее.



«Чемпионат Европы не входит в категорию „важных мероприятий“. Это не чемпионат мира, и на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию ВАДА», — приводит слова источника в ВАДА AFP.



Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро