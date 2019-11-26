Клопп: поставил бы на победу «Ливерпуля» со счётом 3:0? Немцы не делают ставок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».
«Мы полны амбиций в Лиге чемпионов. Хотим пройти как можно дальше, но для этого надо выигрывать футбольные матчи. Об этом и думаем. „Наполи“ — сильная, опытная команда, у неё техничные и скоростные футболисты. Так что просто нам завтра не будет.
Поставил бы я на победу „Ливерпуля“ со счётом 3:0? Я немец, мы не делаем ставок. Не даём просто так свои деньги другим людям. Об игре на тотализаторе я не знаю ничего. Результат 3:0 меня бы устроил, но пока мне трудно представить, что всё закончится именно так. Впереди 95 минут битвы, и мы должны постараться достичь такого результата, который сделает нас счастливыми», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
- 26 ноября 2019
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:06
-
15:02
-
14:40
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:38
-
13:09