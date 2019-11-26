Клопп: поставил бы на победу «Ливерпуля» со счётом 3:0? Немцы не делают ставок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».



«Мы полны амбиций в Лиге чемпионов. Хотим пройти как можно дальше, но для этого надо выигрывать футбольные матчи. Об этом и думаем. „Наполи“ — сильная, опытная команда, у неё техничные и скоростные футболисты. Так что просто нам завтра не будет.



Поставил бы я на победу „Ливерпуля“ со счётом 3:0? Я немец, мы не делаем ставок. Не даём просто так свои деньги другим людям. Об игре на тотализаторе я не знаю ничего. Результат 3:0 меня бы устроил, но пока мне трудно представить, что всё закончится именно так. Впереди 95 минут битвы, и мы должны постараться достичь такого результата, который сделает нас счастливыми», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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