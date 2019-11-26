В Германии отменили гол, так как мяч попал в зад судье

В матче второй Бундеслиги между «Ганновер-96» и «Дармштадт 98» арбитр Мартин Томсен отменил гол хозяев, так как мяч перед тем, как оказаться в сетке, попал ему в зад.

Эпизод произошёл на 87-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Дармштадт 98». Игрок «Ганновер-98» выполнил подачу с фланга, мяч попал в ногу защитнику, затем угодил в зад арбитру, после чего отскочил к Марку Штендере, который дальним ударом отправил его в ворота. Судья воспользовался VAR, а затем принял решение не засчитывать гол.

В итоге, «Дармштадт 98» одержал победу со счётом 2:1.

«Дармштадт 98», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Ганновер-96» находится в зоне вылета на 16-м месте, набрав 14 очков.