М. Дембеле: матч с «Зенитом» будет для «Лиона» решающим

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».



«Нас ждёт решающий матч. Однако ни к чему создавать излишнее давление на команду, мы просто должны показать всё, на что способны. Статус этой игры ничего не меняет. Мы будем играть на максимуме, потому что приехали сюда за победой.



Я не переживаю по поводу отсутствия голов в Лиге чемпионов УЕФА. Я играл, помогал команде, и завтра мы будем действовать как команда. Наши победы дают нам веру в успех. Мы видим, что команда прогрессирует. Мы неважно начали чемпионат. Но завтра покажем всё, чтобы выиграть.



Да, мы одержали победу в матче с „Ниццей“, однако мы выигрывали и до этого. Успех в субботнем матче дался нам потому, что мы действуем, думаем и побеждаем как одна команда», — приводит слова Дембеле официальный сайт «Зенита».

Руди Гарсия: у «Зенита» очень сильные игроки в атаке, но есть и слабые стороны