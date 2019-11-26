Михайлович, который борется с лейкемией, признан лучшим тренером года в Сербии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признан наставником года в Сербии, сообщается в официальном «твиттере» Футбольной ассоциации Сербии.
Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В прошлом сезоне болонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне «Болонья» занимает 15-е место в Серии А. В настоящий момент 50-летний специалист борется с лейкемией и уже прошёл три курса химиотерапии.
Лучшим футболистом Сербии в 2019 году признан нападающий «Аякса» Душан Тадич. В прошлом сезоне форвард в составе амстердамского клуба стал чемпионом Нидерландов и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в Эредивизии и забил семь голов.
Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии
Читайте также
- 26 ноября 2019
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
Партнерский контент