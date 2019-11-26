Михайлович, который борется с лейкемией, признан лучшим тренером года в Сербии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признан наставником года в Сербии, сообщается в официальном «твиттере» Футбольной ассоциации Сербии.

Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В прошлом сезоне болонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне «Болонья» занимает 15-е место в Серии А. В настоящий момент 50-летний специалист борется с лейкемией и уже прошёл три курса химиотерапии.

Лучшим футболистом Сербии в 2019 году признан нападающий «Аякса» Душан Тадич. В прошлом сезоне форвард в составе амстердамского клуба стал чемпионом Нидерландов и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в Эредивизии и забил семь голов.