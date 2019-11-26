«Локомотив» — «Байер»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Байера» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.



«Байер»: Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Бэйли, Демирбай, Венделл, Диаби, Арангис, Фолланд, Беллараби.



После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).