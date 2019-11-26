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«Реал» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 26 ноября, состоится матч «Реал» — «Пари Сен-Жермен». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем, в роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Фабиу Вериссиму.

«Реал» набрал 7 очков в 4 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Пари Сен-Жермен» (12) — на первом месте. Соперниками команд по группе А являются «Брюгге» и «Галатасарай».

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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