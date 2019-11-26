«Брайтон» продлил контракт с тренером через 6 месяцев после его назначения

«Брайтон энд Хоув Альбион» продлил контракт с главным тренером Грэмом Поттером, сообщает официальный сайт английского клуба.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2025 года. 44-летний Поттер возглавил «Брайтон энд Хоув Альбион» 20 мая 2019 года.

«Меня очень тепло приняли все, кто связан с клубом: сотрудники, игроки и болельщики. Поэтому мне легко было договориться о новом контракте. У клуба первоклассная инфраструктура и поддержка. Я доволен тем, чего мы добились, но нам нужно продолжать свой путь. Надеюсь, что это только начало самого успешного периода в истории клуба. Я очень благодарен, что клуб взял на себя долгосрочное обязательство, подписав со мной новый контракт.

В нынешнем сезоне «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 15 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата.