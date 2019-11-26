«Ювентус» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция начнётся 26 ноября в 23:00

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе со Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крейг Поусон.



«Ювентус» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Атлетико» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер».



Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов