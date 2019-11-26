Ф. де Йонг: Месси — лучший футболист в мире и должен получить «Золотой мяч»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2019 году. На награду претендуют соотечественник де Йонга — защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я много раз говорил, что Месси — лучший футболист в мире и должен получить «Золотой мяч». Месси, без сомнения, является лучшим в мире.
Трудно сказать, чему я научился в «Барселоне». Но когда ты переходишь в другой клуб, то обязательно почерпнёшь что-то новое. Я смотрю на других и стараюсь учиться у них,
Я доволен, что мне приходится играть много матчей. Мне это нравится. Я чувствую себя хорошо, и мне не нужен отдых», — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur.
- 26 ноября 2019
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