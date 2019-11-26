«Локомотив» — «Байер»: Жемалетдинов отправил мяч в собственные ворота

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 13-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов открыл счёт в матче, отправив мяч в собственные ворота. Полузащитник «Байера» Керем Демирбай с углового навесил во вратарскую хозяев, нападающий «Локомотива» Антонио Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.

После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.