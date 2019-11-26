«Локомотив» — «Байер»: Жемалетдинов отправил мяч в собственные ворота

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 13-й минуте счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов открыл счёт в матче, отправив мяч в собственные ворота. Полузащитник «Байера» Керем Демирбай с углового навесил во вратарскую хозяев, нападающий «Локомотива» Антонио Эдер попытался вынести через центр, но попал в ногу Жемалетдинову, от которого мяч влетел в сетку.
После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.
- 26 ноября 2019
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54