«В атаку». Баннер фанатов «Локомотива» на матче с «Байером» в Лиге чемпионов

Болельщики московского «Локомотива» вывесили баннер перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм).

«В атаку», — гласит надпись на баннере.

Матч «Локомотив» — «Байер» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Байер».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступают Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.



После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).