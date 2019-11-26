Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»

Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, 38-летний шведский футболист в ближайшее время планирует приобрести акции «Хаммарбю» и стать партнёром клуба.



Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что нападающий может продолжить карьеру в «Милане», «Болонье», миланском «Интере», «Тоттенхэм Хотспур» или в Австралии. За свою карьеру шведский футболист успел поиграть за такие команды, как «Мальмё», «Аякс», туринский «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В шведском клубе отреагировали на опубликованное Ибрагимовичем видео