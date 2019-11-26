Невилл и Каррагер выбрали сборные десятилетия в АПЛ, назвав 9 одинаковых игроков

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Гари Невилл и Джейми Каррагер представили свои варианты символической сборной английской Премьер-лиги последнего десятилетия.
Невилл и Каррагер включили в свои команды по девять одинаковых игроков.
У обоих экспертов вратарём стал Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»). В оборону оба специалиста выбрали Пабло Сабалету («Вест Хэм Юнайтед», экс-«Манчестер Сити»), Венсана Компани (экс-«Манчестер Сити»), Вирджила ван Дейка («Ливерпуль», экс-«Саутгемптон») и Сесара Аспиликуэту («Челси»).
В полузащиту Невилл и Каррагер отрядили Яя Туре (экс-«Манчестер Сити») и Давида Сильву («Манчестер Сити»), а в нападение поставили Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Оба эксперта выбрали также Эдена Азара (экс-«Челси»). Каррагер поставил бельгийца в нападение, а Невилл — в полузащиту.
Различия во мнениях Каррагера и Невилла касались лишь двух игроков. Каррагер выбрал Н'Голо Канте («Челси», экс-«Лестер Сити») и Гарета Бэйла (экс-«Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемтон»), а Невилл — Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур») и Луиса Суареса (экс-«Ливерпуль»).
- 26 ноября 2019
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