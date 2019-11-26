«Реал» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Вальверде, Кроос, Каземиро, Азар, Иско, Бензема.



«Пари Сен-Жермен»: Навас, Бернат, Кимпембе, Силва, Меньё, Гейе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Икарди, Ди Мария.



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем, в роли ассистентов главного арбитра выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Фабиу Вериссиму.