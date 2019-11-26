«Локомотив» — «Байер»: Бендер увеличил преимущество гостей в счёте
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 55-й минуте счёт в пользу гостей — 2:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 54-й минуте защитник «Байера» Свен Бендер забил второй гол леверкузенской команды. Напомним, счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, который отправил мяч в собственные ворота.
После четырёх туров московский «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенский «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.
Читайте также
- 26 ноября 2019
-
22:46
-
22:34
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:53
-
21:38
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
Партнерский контент