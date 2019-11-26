«Локомотив» — «Байер»: Бендер увеличил преимущество гостей в счёте

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает леверкузенский «Байер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 55-й минуте счёт в пользу гостей — 2:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте защитник «Байера» Свен Бендер забил второй гол леверкузенской команды. Напомним, счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, который отправил мяч в собственные ворота.

После четырёх туров московский «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Леверкузенский «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.