«Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на еврокубковую весну

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» проиграл леверкузенскому «Байеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт в начале матча. На 11-й минуте мяч влетел в ворота «железнодорожников» в результате автогола Рифата Жемалетдинова. На 54-й минуте преимущество немецкого клуба увеличил Свен Бендер, которому ассистировал Чарлес Арангис.
«Байер», набрав шесть очков, поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте. Московский клуб не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы не только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и не сможет занять третье место и попасть в Лигу Европы.
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