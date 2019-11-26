«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, так как в матче 5-го тура группового этапа турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью со счётом 1:1.
Таким образом, обе команды потеряли шансы догнать «Королевский клуб», который занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Реал» набрал семь очков, «Брюгге» — 3, «Галатасарай» — 2.
В 5-м туре «Реал» встретится с парижским «ПСЖ». Встреча состоится Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «ПСЖ».
Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешем Диашем, в роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Фабиу Вериссиму.
«Реал» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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