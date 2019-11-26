Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение в матче с «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин извинился перед болельщиками «железнодорожников» после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (0:2).



«Сегодня не хватило характера. А в целом, чтобы выходить из группы в Лиге чемпионов, мы должны обладать более качественным и обширным составом. Любая команда в этом нуждается, не только мы. Нужна ротация, потому что бывают травмы, некоторые игроки выбывают. Сегодня два-три игрока, которые играли, в тренировочном процессе почти не участвовали. Был дисбаланс. Но это наши внутренние проблемы. Уверен, болельщики очень разочарованы, поэтому извиняюсь за этот матч.



Алексей Миранчук выглядел неплохо? Все очень плохо выглядели. Сегодня у нас не было команды во втором тайме. Что касается возможного ухода Миранчука, не хочу говорить на эту тему», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Сёмин: в матче с «Байером» не было нашего, локомотивского, духа