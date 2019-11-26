Гильерме: «Локомотиву» не повезло в матче с «Байером». Особенно с первым голом

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).



«Хотелось выиграть. Сегодня нам не повезло. Особенно первый гол. Он случился в тот момент, когда мы были хозяевами в этой игре. Мы хорошо играли первый тайм, но второй так провести не смогли. Жалко, мы такого не заслужили. Мы могли выиграть сегодня.

Кричалка «Еврокубки только на Плейстейшен» от болельщиков? Они имеют право критиковать. Они приезжают на стадион, чтобы поддержать нас. Мы тоже недовольны этим результатом. Особенно после победы в гостях в самом начале. После такого от нас были большие ожидания. Внутри команды мы понимали, что мы как минимум должны выходить в Лигу Европы, это было целью. Но не получилось.

В чемпионате остались важные игры до паузы, нам надо брать шесть очков, потому что мы снова хотим выйти в Лигу чемпионов. Нам не хватило концентрации сегодня, не смогли настроиться на второй тайм, как на первый», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.