Сенников: виден прогресс «Локомотива», команда становится крепче

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2) прокомментировал выступление «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше турнира.



«Результат выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов, конечно, неудачный. Команда потеряла все шансы на евровесну. С самого начала «Локомотиву» не везло: сами не забивали, пропустили автогол. Не хватило решающего удара в конце первого тайма, когда Миранчук выходил один на один. Если бы он забил, игра была бы другой. Понравилось, что «Локомотив» играл до конца, не опустили руки, старались играть для болельщиков.



Мне обидно за «Локомотив». Команда пропускает в каждом матче: в чемпионате России, в Лиге чемпионов. Нужно стараться поувереннее играть. Тяжело пропускать в каждой игре.



Но команда выглядела очень сбалансировано, достойно, вчистую нигде не проиграла. По сравнению с прошлым годом, игра стала намного лучше, виден прогресс. В одной игре с «Ювентусом» точно должны были играть вничью, с «Байером», возможно, не заслуживали поражения. Рост есть, команда становится крепче. Наверное, не хватило длинной скамейки, календарь был очень сложным.



Сейчас «Локомотив» бросит все силы на чемпионат. Нужно стараться создать конкуренцию «Зениту», чтобы он не ушёл в отрыв. Когда вылетаешь из одного турнира, хочется выиграть другой. Мотивация у игроков есть", — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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