Судья отменил пенальти в ворота «Реала» и удаление Куртуа, использовав VAR

Арбитр Артур Соареш Диаш, который обслуживает матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм), отменил 11-метровый в ворота «Королевского клуба» и удаление вратаря Тибо Куртуа, использовав видеоповтор.

В конце первого тайма Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и Диаш назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу. Впрочем, затем арбитр использовал VAR и отменил оба решения, зафиксировав в начале атаки «ПСЖ» нарушение на защитнике «Реала» Марсело со стороны полузащитника парижан Идрисса Гейе.

Матч «Реал» — «ПСЖ» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «ПСЖ».