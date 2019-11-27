«Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. Через 13 минут защитник Рубен Семеду упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сократил отставание. Нападающий хозяев Гарри Кейн сравнял счёт на 50-й минуте. На 73-й минуте защитник «шпор» Серж Орье вывел команду вперёд, забив третий гол. Кейн утсановил итоговый счёт на 77-й минуте.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее досрочный выход в следующую стадию оформила «Бавария».
- 27 ноября 2019
-
01:46
-
01:30
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:31
-
00:23
-
00:14
-
00:06
- 26 ноября 2019
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:42
-
23:39
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:34
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:53
-
21:38
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00