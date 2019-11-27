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«Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. Через 13 минут защитник Рубен Семеду упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сократил отставание. Нападающий хозяев Гарри Кейн сравнял счёт на 50-й минуте. На 73-й минуте защитник «шпор» Серж Орье вывел команду вперёд, забив третий гол. Кейн утсановил итоговый счёт на 77-й минуте.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее досрочный выход в следующую стадию оформила «Бавария».

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Эль-Араби – 6'   0:2 Семеду – 19'   1:2 Алли – 45+1'   2:2 Кейн – 50'   3:2 Орье – 73'   4:2 Кейн – 77'
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