«Тоттенхэм» одержал волевую победу в игре с «Олимпиакосом» и вышел в плей-офф ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. Через 13 минут защитник Рубен Семеду упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сократил отставание. Нападающий хозяев Гарри Кейн сравнял счёт на 50-й минуте. На 73-й минуте защитник «шпор» Серж Орье вывел команду вперёд, забив третий гол. Кейн утсановил итоговый счёт на 77-й минуте.



Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее досрочный выход в следующую стадию оформила «Бавария».