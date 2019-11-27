Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Покер Левандовского помог «Баварии» разгромить «Црвену Звезду» в матче ЛЧ

Покер Левандовского помог «Баварии» разгромить «Црвену Звезду» в матче ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горецка. В начале второго тайма, на 53-й минуте, главный арбитр встречи Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. После польский нападающий отметился ещё тремя забитыми мячами — на 60-й, 64-й и 67-й минутах соответственно. В концовке встречи шестой гол забил хавбек «Баварии» Корентин Толиссо.

Напомним, ранее «Бавария» оформила досрочный выход в стедию плей-офф Лиги чемпионов. Также из группы В в следующую стадию вышел «Тоттенхэм Хотспур».

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
26 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
0 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Горецка – 14'   0:2 Левандовски – 53' (пен)   0:3 Левандовски – 60'   0:4 Левандовски – 64'   0:5 Левандовски – 67'   0:6 Толиссо – 89'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019