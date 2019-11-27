Покер Левандовского помог «Баварии» разгромить «Црвену Звезду» в матче ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась победой гостей со счётом 6:0.



На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Баварии» Леон Горецка. В начале второго тайма, на 53-й минуте, главный арбитр встречи Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. После польский нападающий отметился ещё тремя забитыми мячами — на 60-й, 64-й и 67-й минутах соответственно. В концовке встречи шестой гол забил хавбек «Баварии» Корентин Толиссо.



Напомним, ранее «Бавария» оформила досрочный выход в стедию плей-офф Лиги чемпионов. Также из группы В в следующую стадию вышел «Тоттенхэм Хотспур».