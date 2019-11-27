«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Шахтёр», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с донецким «Шахтёром». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ему ассистировали Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, которому ассистировал Габриэл Жезус. На 69-й минуте украинский клуб восстановил равновесие благодаря голу Манора Соломона с передачи Додо.
«Манчестер Сити», набрав 11 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы С и выход в плей-офф. «Шахтёр» (6) — на 2-м месте.
В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с загребским «Динамо». «Шахтёр» дома встретится с «Аталантой». Матчи состоятся 11 декабря.
В другом матче группы «Аталанта» обыграла загребское «Динамо» со счётом 2:0.
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