Гол Мареза после сольного прохода и точный удар Сона — в топ-5 голов тура АПЛ

Представлена пятёрка лучших голов 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку гол нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина в ворота «Вест Хэм Юнайтед».

Следом идёт эффектный гол со штрафного игрока «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью в ворота «Борнмута».

На третьем месте находится точный удар полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, который поразил ворота «Челси» после сольного прохода.

Второй место занял красивый дальний удар игрока «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе, которым он поразил ворота «Манчестер Юнайтед».

Первое место занял гол Конора Хурихейна в ворота «Ньюкасл Юнайтед» после эффектного розыгрыша штрафного.

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Результаты матчей Английской Премьер-лиги.