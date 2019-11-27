Срыв Гильерме, топ-перформанс и угрюмый Сёмин. Фото с матча «Локо» — «Байер»

26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Байеру». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт в начале матча. На 11-й минуте мяч влетел в ворота «железнодорожников» в результате автогола Рифата Жемалетдинова. На 54-й минуте преимущество немецкого клуба увеличил Свен Бендер, которому ассистировал Чарлес Арангис.

«Байер», набрав шесть очков, поднялся на третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте. Московский клуб не сможет обойти «Байер» по результатам личных встреч, поэтому потерял шансы на выход в плей-офф не только Лиги чемпионов, но и Лиги Европы.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Байер» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.