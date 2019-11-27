Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Вторую голевую атаку «Тоттенхэма» начал болбой, который после аута быстро среагировал и вернул мяч игроку «шпор», который сделал вбрасывание на Лукаса Моуру. Игрок вошёл в штрафную площадь и отдал пас на Гарри Кейна и тот отправил мяч в сетку ворот соперника.
После матча главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поблагодарил парня за помощь.
«Я люблю умных парней с мячом. Этот парень сегодня был великолепен. Он прочитал игру и оказал важную помощь. Это важный момент для него и он никогда этого не забудет», — приводятся слова Моуринью в «твиттере» Goal.
«Тоттенхэм» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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