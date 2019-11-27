Двойное спасение Де Хеа и реакция Кепы — в топ-5 сейвов тура АПЛ

Представлено пять лучших сейвов 13-го тура чемпионата Англии.
Открыл топ-5 лучших сейвов голкипер «Борнмута» Арон Ремсдейл, отразивший мощный удар нападающего «Вулверхэмптона» Диогу Жоты.
Следом идёт спасение вратаря «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райана после удара форварда «Лестера» Джейми Варди с близкого расстояния.
На третьем месте находится сейв голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги в матче с «Манчестер Сити». Вратарь смог среагировать на мощный удар форварда «горожан» Рияда Мареза.
Следом идёт двойное спасение голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который дважды в одной атаке не дал забить игрокам «Шеффилд Юнайтед».
Замкнул пятёрку лучших сейвов вратарь «Астон Виллы» Том Хилтон, который успел среагировать на мощный удар игрока «Ньюкасл Юнайтед» с близкого расстояния.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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