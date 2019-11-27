Леонардо: не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал судейство в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (2:2)
Напомним, В конце первого тайма голкипер «Реала» Тибо Куртуа сбил форварда «ПСЖ» Мауро Икарди в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, а также показал красную карточку голкиперу. Впрочем, затем судья использовал VAR и отменил оба решения, зафиксировав в начале атаки «ПСЖ» нарушение на защитнике «Реала» Марсело со стороны полузащитника парижан Идрисса Гейе.
«Картина ясна. Я обещал прекратить говорить о судействе. Возможно, не нужно было давать красную карточку Куртуа, но судья сделал это. Но после того, как он посмотрел VAR решил отметить наказание. В регламенте сказано, что он имеет право сделать это если допущена серьезная ошибка, но если честно эта ошибка не является серьезной. Он мог своим решением сыграть ключевую роль в дальнейшей игре. Я понимаю гнев фанатов, но не хочу верить, что это заговор против «ПСЖ», иначе всё кончено», — приводит слова Леонардо Daily Mercato.
В заключительном туре «Реал» на выезде сыграет с «Брюгге», «ПСЖ» дома примет «Галатасарай». Матчи состоятся 11 декабря.
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