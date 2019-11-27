Зидан рассказал, какую травму получил Азар

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о повреждении форварда «Королевского клуба» Эдена Азара во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2).
Игрок был заменён на 68-й минуте из-за повреждения. Покидая поле игрок заметно прихрамывал. После матча Зидан отметил, что травма может носить серьезный характер.
«Это не просто ушиб, там ушиб и вывих», — приводит слова французского специалиста Marca.
«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провёл восемь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В лиге чемпионов форвард сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
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