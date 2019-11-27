Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски оформил покер в ворота «Црвены Звезды» (6:0) за 14 минут в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
После 4-х забитых мячей в ворота «Црвены», на счету 31-летнего польского форварда стало 46 забитых мячей в Лиге чемпионов. Таким образом, поляк обошёл Томаса Мюллера, который отметился 43 голами в розыгрышах данного турнира.
Левандовски — 5-й игрок, которому покорилась отметка в 46 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (113), Рауль (71) и Карим Бензема (63).
В этом сезоне за мюнхенскую «Баварию» Левандовски забил 27 голов и отдал 1 голевую передачу, проведя 20 матчей с учётом всех клубных турниров.
Левандовски сделал покер за 14 минут! Это рекорд Лиги чемпионов
От неудержимого поляка пострадала «Црвена Звезда».
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