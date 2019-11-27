Бубнов: «Локомотиву» не хватает стабильности и класса

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Что тут сказать… упустили путёвку в Лигу Европы. Первый гол — это курьёз, он не вытекал из логики игры. «Байер» не давил и не создавал моменты. «Локомотив» же первые 15 минут играл хорошо, нагнетал и вообще был лучше соперника. Если бы реализовали свои моменты — особенно Антон Миранчук свой выход один на один, — то матч мог бы повернуться в другую сторону. А так счёт стал комфортным для «Байера». Второй мяч в ворота «Локо» и вовсе стал шоком. После него игра совершенно выравнялась, и гости, хоть и не оказывали серьёзного давления, довольно легко контролировали её.

«Локомотив» второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. И потом, ещё одна причина провалов — просто нефарт. Им не везёт. Также «железнодорожники» пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире — здесь за всё наказывают. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

«Железнодорожники» после пяти туров занимают четвёртое место в группе и утратили все шансы пробиться в плей-офф даже Лиги Европы.